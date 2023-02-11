متحدث الوزراء: إنشاء المصانع والتصدير للخارج يعمل على سد الفجوة الدولارية

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن إنشاء المصانع والتصدير للخارج، يعمل على سد الفجوة الدولارية والموارد والاحتياجات، وهو ما يجعل الدولة تتجه إلى دعم القطاع الصناعي، من خلال إجراءات وقرارات يتم اتخاذها، وهو ما يظهر أيضا من خلال جولات رئيس الوزراء، ثم تأتي المظلة الكبرى من خلال توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالصناع وحل كل مشكلاتهم، كما أكد أن الدولة تدعم الشباب المصري.

الدولة تتوجه نحو الطاقة النظيفة

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال تفقده اليوم لشركة «شيفت أي في» المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، لافتا إلى أن المشروع يتماشى إلى حد بعيد مع توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، كما أن الحكومة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات.

وأشار إلى أن المشروع يعمل على خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 80%، وبتكلفة استثمارية صغيرة، لافتا إلى أن المشروع يعمل أيضا على توفير منتجات كهربائية لنقل الركاب.

فوائد طرح 32 شركة مملوكة للدولة أو لمستثمر استراتيجي

ولفت إلى أن فوائد طرح 32 شركة مملوكة للدولة أو لمستثمر استراتيجي في البورصة، هي تمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعة مشاركته، ثم العمل على توسيع قاعدة الملكية والاستثمار في البورصة من خلال هذا الطرح، وهي بمثابة وسيلة أخرى من وسائل الاستثمار بشراء هذه الأسهم داخل البورصة.