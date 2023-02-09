«صناعة النواب»: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة تجذب الاستثمارات الجديدة

ثمّن النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاهتمام بملف توطين الصناعة لتفعيل استراتيجية تطوير الصناعة ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة، من خلال العمل على تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار ما توفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعي من الإنتاج بكفاءة عالية وأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للبلاد.

تطوير الصناعة المصرية

وأشاد قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمناقشة ملف تطوير الصناعة المصرية وزيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص وسرعة التحول التكنولوجي وميكنة الإجراءات للقضاء على البيروقراطية لتشجيع للاستثمارات الصناعية القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة.

الارتقاء بالمنشآت الصناعية خطوة مهمة

وأشار عضو صناعة النواب إلى أن الارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، خطوة مهمة وكبيرة سيكون لها بالغ الأهمية في زيادة الاستثمار في مجال الصناعة وتطويرها ومنح الحوافز للمصنعين، للعمل تحت مظلة الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع الاقتصاد الأخضر في ظل التغيرات المناخية التي تجتاح الكرة الارضية وتتسبب في كثير من الكوارث الطبيعية.