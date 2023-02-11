برلماني يتقدم بمشروع قانون «الصناعة الموحد» لمجلس النواب

تقدم علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون الصناعة الموحد إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والذي يتضمن 125 مادة بخلاف مادة النشر.

تيسيرات للمستثمرين مع حفظ حقوق الدولة

وكشف «قريطم» خلال تصريحات له اليوم السبت، عن تقدمه بمشروع قانون الصناعة الموحد الذي يتضمن تقديم تيسيرات للمستثمرين مع حفظ حقوق الدولة بالتوازي مع رؤية القيادة الحكيمة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أنَّ الهدف الأساسي من مشروع قانون الصناعة الموحد هو جعل الصناعة المصرية في إطار شباك واحد من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدًا عن الوزارات المتداخلة والتي تعرقل عملية التصنيع.

وأشار مقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلى أنَّ هناك مواد تخص الصناعة حاليا يعاني منها المستثمرين والمصنعين نظرا لتداخل الوزارات والتي تضم 8 وزارات متداخلة مما يعرقل المهمة، موضحًا أنَّ القانون سيسهل ويسرع من عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على كل الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.

القانون يحقق طفرة صناعية كبرى

وأفاد «قريطم»، بأنَّ قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبري في كافة المجالات والقطاعات مما يسهم في الوصول إلى الصادرات بـ100 مليار دولار فأكثر.

وكانت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، سبق أنَّ طالبت بقانون صناعة موحد منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، لأهمية هذا القانون وحاجة المستثمرين والمصنعين له.