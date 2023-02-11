عاطل يصيب نفسه داخل منزله بحلوان.. حاول ينهي حياته بسبب خلافات مع زوجته

شهدت منطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان واقعة مأساوية، بعدما قام عاطل بإصابة نفسه بجرح نافذ في البطن إثر خلافات أسرية مع زوجته وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تبلغ للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، من الخدمة الأمنية المعينة بمستشفى حلوان العام بوصول مصاب بجرح نافذ إثر طعن نفسه، بالعنوان الجزيرة كفر العلو.

مشادة كلامية بينه وبين زوجته

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع المصاب الذي يدعى «نوح محمد حسين علي» 28 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ مصاب بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليمنى، قرر بأنه عقب التسوق وحال عودته للمنزل حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته قام على إثرها بالتوجه إلى المطبخ وقام بإحداث إصابة نفسه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «سكينة مطبخ» ولم يتهم أحدا بإحداث إصابته.

حجز المصاب بمستشفى حلوان العام

بسؤال زوجته المدعوة «وفاء م س» 24 سنة ربة منزل ومقيمة طرف المصاب أيدت ما جاء بالفحص، وتم حجز المصاب بمستشفى حلوان العام رفقة الحراسة اللازمة وجاري العرض على النيابة.