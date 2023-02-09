وظائف للمعلمين في وزارة التربية والتعليم.. تعرف على أبرز الشروط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر عدد من فرص العمل والوظائف في وزارة التربية والتعليم الفني.

وكشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة الوزارة إلى شغل معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بجميع محافظات الجمهورية بنظام التعاقد.

وظائف وزارة التربية والتعليم

وفي السطور التالية، نعرض أبرز شروط التقديم لشغل وظائف وزارة التربية والتعليم، وفقا لما ذكره موقع بوابة الوظائف الحكومية.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- يشترط الحصول على مؤهل عال-تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).

-مؤهل عال-تربية (معلم فصل).

-مؤهل عال-تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).

-مؤهل عال-تربية نوعية (معلم فصل).

- ألا يقل التقدير عن مقبول.

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.

- بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- صورة المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

وعلى الراغبين في التقديم إحضار أوراقهم والتقديم إلكترونيا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، اعتباراً من 23 فبراير الجاري ويستمر التقديم حتى 9 مارس المقبل.