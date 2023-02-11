متحدث «التعليم» بكشف تفاصيل تسكين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الفصل الدراسي الثاني بدأ اليوم، وانطلق في 12 محافظة، وسينطلق الفصل الدراسي في بقية المحافظات غدا.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن الدكتور رضا حجازي عقد في الأسبوع الماضي اجتماعا مع مديري المديريات لاستعراض كل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، ووجه بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسي، واستلام الكتب منذ اليوم الأول لكل المراحل التعليمية.

تفاصيل تسكين الناجحين

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «وزير التعليم وجه أيضا بالانتهاء من حركة التنقلات لتسكين المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف، والمدرسون الجدد يتم التواصل معهم لبداية التدريب الخاص باللياقة البدنية والذهنية لمدة أسبوع، ثم تلقى دورة تدريبية لمدة أسبوع، بعدها سيقومون باستلام العمل فورا».

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت توجيهات مشددة لكل المديريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل التعامل مع الأمراض المعدية، بالإضافة إلى التأكيد على وجود الطبيب أو الزائرة الصحية في المدارس ومتابعة الإبلاغ عن أي حالات يجرى اكتشافها أو حدوث أعراض لأي طالب، ويجرى إبلاغ ولي الأمر من أجل استلام الابن.