 كيف تتصرف في حالة حدوث زلزال؟.. «التعليم» توجه الطلاب بأول يوم دراسة

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة للمدارس لتنبيه الطلاب بكيفية التصرف في حالة حدوث زلزال أثناء تواجدهم داخل المدرسة، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيه الطلاب بالتوعية بالزلازل والسيول، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، كيف تتصرف في حالة حدوث زلزال، للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، كالتالي:

إذا كنت داخل المنزل

- لا تتحرك كثيراً وحاول الوصول إلى مكان آمن.

- اجلس تحت مكتب أو سطح متين وابتعد عن منتصف الغرفة.

- ابتعد عن النوافذ والأبواب والزجاج.

إذا كنت خارج المنزل

- تجنب دخول المبانى .

- احم رأسك من الأشياء التي قد تتساقط.

- ابتعد عن المباني والأشجار وأعمدة الكهرباء.

إذا كنت في المدرسة

- حافظ على الهدوء وتجنب الإنفعال .

- اتباع الإرشادات الخاصة بالوصول لمخارج الطوارئ.

- اتبع تعليمات المدرسين وتجنب التدافع.

وانطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني 2023، في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت، بعدد من المحافظات وهي: «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية»، فيما تنتظم الدراسة غدا الأحد، في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية للعام الحالي.