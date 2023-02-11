متحدث «التعليم»: تطوير المنظومة خطة دولة.. ولن نتراجع للخلف خطوة «فيديو»

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدراسة لا تبدأ في نفس التوقيت في بعض المحافظات، على سبيل المثال، فإن 12 محافظة بدأت الدراسة، وهي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، والإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة واللغات التي بدأت الدراسة فيها في بعض المحافظات الأخرى.

عودة الطلاب للمدارس على رأس الأولويات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة DMC، من تقديم الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية سالي شاهين، أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التعليم منذ أن تولى الوزارة، وضع عودة طلاب المدارس وتقديم كل سبل الدعم للمعلمين على رأس أولوياته.

تطوير المنظومة التعليمية خطة دولة

وتابع، أن تطوير المنظومة التعليمية خطة دولة لا وزارة، حيث بدأت منظومة التطوير منذ عدة سنوات، فإن الوزارة تنفذ كل الخطوات فيها لاستكمالها بشكل تام دون أي تراجع خطوة للخلف.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وجود بعض التحديات التي يجرى معالجتها واتخاذ خطوات خارج الصندوق من أجل التغلب على هذه التحديات.