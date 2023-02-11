لبنى عسل على قناة الحياة: مصر قدمت كل أشكال الدعم لسوريا وتركيا في أزمة الزلزال

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الدولة المصرية تمد يد العون والمساعدة لأي دولة تتعرض لأزمة، موضحةً: «نتابع المشهد الأخير في سوريا وتركيا، تعرضا لزلزال مدمر، ورأينا آلاف الضحايا رحمهم الله، وأتمنى أن يشفي الله المصابين».

اتصال الرئيس السيسي بأردوغان وبشار الأسد

وأضافت لبنى عسل، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «منذ اللحظة الأولى، حضرت الدولة المصرية في هذا الملف، حيث أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات بالرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، كما أن وزارة الخارجية المصرية تتواصل باستمرار مع ونظيرتيها في سوريا وتركيا، من أجل رصد الوضع على الأرض».

5 طائرات محملة بمساعدات طبية عاجلة

وتابعت أن مصرَ قدمت كل أشكال الدعم لسوريا وتركيا، بواقع 5 طائرات محملة بمساعدات طبية عاجلة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما جعل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشيد بجهود الدولة المصرية لإنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا، وأعلنت أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر إلا أنها أرسلت أول فريق دولي لسوريا لتقديم الدعم والإغاثة.