وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 6000 جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

كشفت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الرسمي، عن عدد من الوظائف الشاغرة، برواتب تترواح بين 3000 إلى 6000 جنيه، في إطار الحرص على توفير فرص عمل للشباب، ودمجهم بالمجتمع بتوفير برامج تدريبية مناسبة أو فرص عمل لائقة، تساعد على تحسين مستويات دخلهم ومعيشتهم، وتوفر لهم حياة كريمة.

وتستعرض «الوطن»، الوظائف وفرص العمل الشاغرة، لدى وزارة القوي العاملة المصرية، استمراراً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف شاغرة وفرص عمل

وتأتي الوظائف الشاغرة وفرص العمل، المُقدمة من وزارة القوى العاملة المصرية، كالآتي:

وظائف شاغرة بشركة فينيكس مصر للصناعة

- عدد 3 فني تناية «خبرة من 5 إلى 6 سنوات».

- عدد 2 فني لحام co2 - خبرة 4 سنوات.

- عدد 1 أمين مخزن - خبرة من سنتين إلى ثلاث سنوات.

- عدد 5 عامل إنتاج.

- فني دهان - خبرة خمس سنوات.

- وتُطلب الشركة مؤهلا متوسطا، وأن يكون سن المتقدم لشغل الوظيفة 35 إلى 40 عاما، برواتب تترواح من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

وظائف شاغرة بشركة عرب اليكتريك لأعمال الإلكتروميكانيك

- عدد مهندس ميكانيكا، وكهرباء.

- عدد 2 فني تكييف، وكهرباء.

- يتحدد الراتب حسب المقابلة.

وظائف شاغرة شركة ميديكا ميدل إيست

- عدد 9 كيميائي - سن يبدأ من 22 إلى 35 عاما، وخبرة ثلاث سنوات.

- عدد 3 أخصائي مشتريات - خبرة ثلاث سنوات.

- عدد مسئول سلامة مهنية - خبرة ثلاث سنوات.

- عدد 34 مساعدا فنيا - مؤهل عال - من الجنسين.

- عدد 4 تشغيل ماكينات.

- عدد 2 فرد أمن - من الجنسين.

- عدد 2 عامل نظافة - من الجنسين.

- عدد 1 فني تكييف مركزي.

- عدد 1 عامل مخزن.

- الشروط مؤهل متوسط - سن يترواح من 18 إلى 35 سنة - راتب يترواح من 3500 إلى 5000 جنيه.

وظائف شاغرة بشركة فوور برودكشن

- عدد 3 مهندس كهرباء، و10 عمال إنتاج، و 5 كهربائي.

- عدد 4 فني تكييف، 3 حداد ونجار.

- الراتب يتحدد خلال المقابلة، والسن يترواح من 20 إلى 34 سنة.

كيفية التقديم إلى الوظائف الشاغرة بوزارة القوى العاملة

يجب التوجه إلى وزارة القوى العاملة ومقرها بـ«3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - ت 22403571، و22609354»، أو المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الآتي من هنا.