والدة ضحايا انهيار عقارين بالبحيرة: «فقدت أولادي وزوجي ادعولي بالصبر»

بينما كان الجميع يستعد لأداء صلاة الجمعة، كانت منطقة أبو ريش بمدينة دمنهور على موعد مع صوت انفجار مدوي جذب انتباه المارة ليسفر عن انهيار عقار مكون من 3 طوابق وتصدع وسقوط أجزاء من الآخر وتروي لواحظ والدة ضحايا عقارين بالبحيرة اللحظات الأخيرة في حياتهم.

ضحايا انهيار عقارين بالبحيرة

بدموع تسبق حديثها قالت والدة ضحايا انهيار عقارين بالبحيرة خلال حديثها مع «الوطن»، إنها فقدت زوجها أشرف المهدي ونجليها إسلام وطه، حيث رددت «فقدت أسرتي في لحظة غمضت عيني من الانهيار فتحت لقيتهم ماتوا مش عارفة هعيش حياتي إزاي».

والدة ضحايا انهيار عقارين بالبحيرة تروي التفاصيل

وتابعت والدة ضحايا انهيار عقارين بالبحيرة، أنها كانت في الطابق الثاني برفقة نجلها الأصغر تقوم برعايته، بينما كان زوجها ونجلها الأكبر أسفل العقار، يتابعون عملهم إلا أنها سمعت صوت انفجار مدوي وانهار العقار بعدها بدقائق معدودة.

استغاثة أحد ضحايا انهيار عقارين بالبحيرة

«أنا معرفتش أي اللي حصل غير كنت بتشاهد على نفسي وابني الكبير وأبوه تحت البيت كله نزل عليهم»، بتلك الكلمات واصلت لواحظ حديثها مشيرة إلى أن طفلها حاول الاستغاثة دون جدوى قائلة: «خبط كتير على الباب علشان حد ينقذه لكنه مات».

وتروي أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذها وجرى نقلها إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتابعت: «وأنا في المستشفي قالولي إن أولادي وزوجي كلهم ماتوا، ومش عارفة هعيش ليه ادعولي ربنا يصبرني».

وذكرت أن نجلها الأكبر طه كان من المقرر عقد قرانه خلال الأسبوع المقبل، واختتمت قائلة: «ابني الكبير عريس الجنة ربنا يتولاني خسرت زوجي وأولادي».

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع انهيار عقار في دمنهور جراء إنفجار اسطوانة غاز مما أدى إلى انهيار أجزاء من العقار المجاور، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.