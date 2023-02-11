البابا تواضروس الثاني يدعو للصلاة من أجل ضحايا زلزال سوريا وتركيا

دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الحاضرين في احتفالية الذكرى العاشرة لمجلس كنائس مصر، للصلاة من أجل الكنيسة الأرثوذكسية بإثيوبيا، بالإضافة إلى الصلاة لجميع الأحباء الذين يعانون بسبب الزلازل التي تسبب في مصرع وإصابة الآلاف في سوريا وتركيا.

وأضاف: «نصلي من أجل المصابين والضحايا في الزلزل الذي يعد الأكبر في المنطقة».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع البابا أننا لا ننسى أن نصلي من أجل من يعانون من الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على عشرات الدول حول العالم، وتسببت في تغيير خريطة العالم.

بصمة جيدة بالمجتمع

وشدد البابا تواضروس خلال كلمته: «نسعى أن نكون مؤثرين في العالم، وأن نترك بصمة جيدة بالمجتمع».