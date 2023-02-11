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أمين مجلس كنائس مصر يستعرض تقريرا عن أعمال العامين الماضيين

كتب:

منى السعيد
08:24 م | السبت 11 فبراير 2023
خلال احتفالية مجلس كنائس مصر

خلال احتفالية مجلس كنائس مصر

أعرب ذمسكينوس الأزرعي رئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس عن سعادته بتولي الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر لمدة عامين ماضيين، مقدمًا التعازي للشعب السوري والتركي في ضحايا الزلزال الأليم، مصليًا لله أن يمنح أهاليهم الصبر، مشيرا إلى أن البابا تواضروس قد ذكر مجلس كنائس مصر في كتابه سنوات من محبة الله والوطن.

جائحة كورونا لم تمنع المجلس من استئناف أعماله

وأكد الأزرعي، أن جائحة كورونا لم تمنع المجلس من استئناف أعماله، لافتًا إلى أن المجلس رعا مؤتمر حتى يعرف العالم بدير الانافورا بحضور 250 مشاركا بمشاركة كافة الكنائس بالإضافة إلى عقد أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بعد تنسيق رائع بين الكنائس.

وعن لجنة الرعاية للكهنة قال الأزرعي إنها عرضت رؤية اللجنة على رؤساء الكنائس وكذلك لقاء الحرية في إطار الوصية بكنائس عزبة النخل وكذلك لقاء الميلاد يجمعنا بالكنيسة الأسقفية وعقدت اللجنة مؤتمرين عن الكنيسة والقضايا المعاصرة.

وأشار الأزرعي إلى أن لجنة المرأة نظمت احتفالا بعيد الأم بالكنيسة الأسقفية وكذلك مؤتمر بدير مارجرجس بمصر القديمة بالإضافة إلى أيام روحية، مؤكدًا أن لجنة الإعلام نشرت كافة أخبار المجلس مع الحرص على بث المؤتمرات على موقع المجلس.

يأتي ذلك خلال حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر الذي تستضيفه الكنيسة الأسقفية وبحضور كافة رؤساء الطوائف المسيحية.

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بقلم منى السعيد