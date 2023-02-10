كشف حساب سنوات الإنجازات.. مجلس كنائس مصر اهتم بقضايا المرأة ومناقشة مشكلات الشباب

على مدار 10 سنوات، حقق مجلس كنائس مصر العديد من الإنجازات من خلال لجانه المختلفة وبما يحقق أهدافه التى أقيم على أساسها، وأبرزها توحيد الكنائس المسيحية فى مصر، مع الاحتفاظ باستقلالية كل منها، ومناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية من منظور مسيحى.

ومن أبرز القضايا التى تناولها المجلس خلال السنوات الـ10 الماضية، قضايا المرأة وتمكينها، والشباب والمشكلات التى يتعرضون لها، بالإضافة إلى مشكلات الأطفال، والدعم النفسى الذى يجب أن يقدَّم إلى القساوسة والكهنة والمشاركين بالمجلس.

كما تم مناقشة قضايا مكافحة الإدمان والإجهاض، وغيرها من القضايا الاجتماعية والروحية التى تعنى بالجانب المسيحى فى المجتمع.

وفى 2014 أصدر المجلس بياناً أكد خلاله أنه ليس لديه أى أهداف سياسية، ولن يتم دعم أى مرشحين فى أى انتخابات أياً كان نوعها، وأن أمر اختيار المرشحين بالانتخابات متروك لرأى الشعب.

رفيق جريش: المجلس ناقش خلال الفترة الماضية «الصحة النفسية للراعي»

فيقول الأب رفيق جريش، عضو مجلس كنائس مصر، لـ«الوطن»، إن المجلس أعلن عن تأسيسه فى يناير 2013، وانعقدت أولى جلساته فى فبراير من نفس العام، وكانت بدعوة كريمة من البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للطوائف الخمس الرئيسية فى مصر والتى تتضمن: الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس، والأسقفية.

نسعى لتقريب وجهات النظر بين الطوائف مع استقلالية كل كنيسة

وأوضح الأب رفيق جريش أن تأسيس المجلس جاء بهدف إيجاد كيان يجمع الطوائف المسيحية فى مصر تحت هيئتها، بهدف تعميق المحبة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها، والسعى نحو وحدتها، والسعى لتقريب وجهات النظر بين الطوائف المسيحية مع تأكيد المجلس على استقلالية هذه الكنائس فى ذاتها وفى نظامها وعقائدها.

وعن أهم القضايا التى ناقشها مجلس كنائس مصر خلال الفترة الماضية، أوضح عضو مجلس كنائس مصر لـ«الوطن»، أنه عندما تم تأسيس المجلس تم تشكيل الكثير من اللجان الفرعية، ما بين لجان تخطيط، وموازنة، ولاهوت، وحوار، وكهنة وقساوسة وغيرها، وكل لجنة تكون مكونة من 15 عضواً يتم انتخابهم، بحيث يكون لكل طائفة 3 أعضاء، موضحاً أن اللجان تقوم بعمل لقاءات وندوات لمناقشة أوضاعها والمشكلات التى تواجهها.

وأوضح الأب رفيق جريش أنه خلال جائحة كورونا توقف العديد من اللجان عن الانعقاد أو ممارسة مهامها، لكنها عادت مرة أخرى للعمل مع عودة الحياة لطبيعتها، مضيفاً أن أبرز اللقاءات التى تناولها المجلس خلال الفترة الأخيرة كانت عن تغيرات المناخ وتأثيرها على الأراضى والبشر، بالإضافة إلى مؤتمر بعنوان الحالة النفسية للراعى.

وشدد الكاهن المنتمى إلى الكنيسة الكاثوليكية على أن المجلس ليس له أى علاقة بالسياسة، وإنما هو مجتمعى روحى دينى فقط بين الطوائف المسيحية.

أما عن تمويل المجلس، فأكد الأب رفيق جريش، أنه ذاتى من خلال تحديد مبلغ اشتراك سنوى يقوم رؤساء الطوائف المسيحية بتسديده سنوياً فى خزانة المجلس، وتقوم اللجنة التنفيذية والتخطيط بتحديد أوجه الصرف وفق اللجان الموجودة بالمجلس.