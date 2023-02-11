الدكتور ذمسكينوس الأزرعي: مجلس كنائس مصر هدفه الأول خدمة الوطن «حوار»

يتولى أمين عام مجلس كنائس مصر، مهاما كثيرة ينسق لقاءات رؤساء الكنائس الخمس، ويمثل المجلس داخل مصر وخارجها، و، وفي الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مجلس كنائس مصر، ستكون أمانة المجلس خاصة بالكنيسة الأسقفية.

وقبل ساعات من تسليم أمانة مجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس إلى الكنيسة الأسقفية، حاورنا الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، الذي حدثنا عن دوره خلال دورة الأمانة السابقة وتطلعاته إلى الفترة القادمة، وإلى نص الحوار:

في البداية نحب أن تعرفنا عن دور مجلس كنائس مصر؟

مجلس كنائس مصر، هي فكرة نشأت منذ 10 سنوات، وتم تنفيذها، تتضمن 5 طوائف مسيحية في مصر هي الطائفة الأرذثوكسية، والإنجيلية، والكاثوليك، والروم الأرثوذكس، الأسقفية، حيث يتم مناقشة القضايا المختلفة من منظور مسيحي مشترك بين الطوائف، مع الاحتفاظ باستقلالية كل كنيسة منها، فهو يعمل على خدمة الوطن أولا والكنائس الأعضاء، وذلك من خلال اللجان المختلفة التي تتواجد بالمجلس، كما يجتمع رؤساء الكنائس في مجلس الكنائس بصورة سنوية.

ما هو دور اللجان الخاصة بالمجلس؟

أدوار مختلفة، لكنها في النهاية تصب في مصلحة المواطنين والدعم المجتمعي للمسيحيين في مصر، والمجلس يتضمن عددا كبيرا من اللجان، منها لجنة العلاقات، والتي تعمل على تكوين علاقات مع الهيئات الوطنية والحكومية في الداخل والخارج وتتواصل مع المؤسسات العامة، وهناك لجنة خدام الرعايا وتعمل على تعميق روح التعاون والمشاركة بين الكهنة والقسوس.

ولجنة خدمة الطوارئ وهي تختص بتقديم المساعدات المادية أو الاجتماعية أو الطبية فى الظروف غير العادية مثل الكوارث والزلزال، أو الحوادث والمشاكل عائلية، ولجنة التربية الكنسية وهي من أهم الخدمات التي تشرف على خدمة النشء.

توليتَ أمانة مجلس كنائس مصر خلال العامين السابقين وستقوم بتسلميها اليوم إلى الكنيسة الأسقفية، حدثنا عن مهام أمين عام المجلس؟

الأمين العام هو من يقوم بمتابعة أعمال المجلس وخدماته ولجانه، والأنشطة، كما أنه يقوم بمتابعة قرارات مجلس الرؤساء واللجنة التنفيذية، ويقوم بالمتابعة والتوجيه، ويمكن له حضور اجتماعات لجان المجلس، ويتولى الإعداد للمؤتمر العام.

ومن مهام أمين المجلس هي التنسيق مع أصحاب القداسة ورؤساء الكنائس والدعوة للاجتماع، وهو من يعلن جدول الأعمال في بداية الجلسة، ويقوم بتوزيع نسخ منها على رؤساء الطوائف الخمس، كما إنه يمثل المجلس في الداخل والخارج، في الأمور الإدارية والقانونية، وهو المسؤول الوحيد عن أختام المجلس.

وتكون مدة الأمين العام سنتين، ويتم اختياره بالتناوب بين الكنائس الخمس الأعضاء.

ما هي أبرز القضايا واللقاءات التي عقدها مجلس كنائس مصر؟

حتى بداية شهر فبراير الجاري كنت الأمين العام للمجلس، وبإرشاد من بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني، قمنا خلالها بالتواصل الجاد مع الأمناء واللجان لوضع العديد من الخطط من أجل إعطاء عدة رسائل مهمة للمجتمع.

وخلال العامين ركزنا على العديد من القضايا المجتمعية التي يعاني منها الشباب أو الأطفال ومنها أضرار الإدمان والإجهاض وغيرها.

ما هو دور مجلس كنائس مصر؟

يتيح مجلس كنائس مصر للطوائف المسيحية أن تجلس معاً وتشارك تحدياتها ومشاريعها المستقبلية من أجل المسيحيين في مصر والمجتمع بشكل عام.

بعد انتهاء دورك كأمين عام لمجلس كنائس مصر، ما هي تطلعاتكم لعمل المجلس؟

في البداية، أحب أوجه ا لشكر القيادات الذين استطاعوا إنشاء المجلس منذ عشرة سنوات، وأشكر جميع الأمناء، ولجان المجلس التي تعمل بتفان ومحبة وروح التعاون لاستمرار خدمة المجلس.

وكنت قد أعلنت خلال أثناء مشاركتي العام الماضي في أعمال الجمعية العامة أما عن تطلعاتي خلال الفترة المقبلة، فأننا يجب أن يدرك أن العالم يواجه الكثير من التحديات والصعوبات وبالأخص الحروب والفقر والأوبئة، لذلك نُصلي في هذه الأيام بحرارة ورجاء من أجل انتهاء هذه الأزمات التي تلقي بظلالها المقيتة على عالمنا.

وأتمنى أن يسود التعاون والمساعدة بين البشر وأن تبنى العلاقات على أسس المحبة الحقيقة النابعة من رسالة الإنجيل بغض النظر عن اختلافنا باللون والجنس أو الدين.

ونصلي اليوم بعميق مشاعر المحبة والرجاء من أجل هذه البلاد المباركة، من أجل مصر العظيمة التي تقدم وتجسد في كل يوم أروع الأمثلة في المحبة والعيش المشترك للعالم أجمع.