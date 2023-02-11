رئيس الأسقفية لمجلس كنائس مصر: تمثلوا بالمسيح وحبوا بعضكم

قال دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، نجتمع لبدء فترة جديدة في حياة مجلس كنائس مصر، تحت شعار وصية السيد المسيح أن نحب بعضنا بعضا وذلك خلال حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر الذي تستضيفه الكنيسة الأسقفية.

واستشهد المطران سامي، بقول القديس اغسطينوس في غير الأساسيات وحدة وفي كل شيء محبة، مضيفا «علينا أن نحب بعضنا بعضًا كما أحبنا السيد المسيح فقد أحبنا أكثر مما أحب نفسه ومات من أجلنا».

ولفت رئيس الأساقفة إلى أن أعظم أنواع المحبة هي المحبة المضحية بدافع الامتنان لما فعله المسيح من أجلنا حيث دفع تكلفة أكثر من ذبائح الفحص فقد ضحى لأجلنا.

واستكمل: علينا أن نحب بعضنا كأعضاء في جسد المسيح فارتباطنا أقوى من الإخوة الجسدية.