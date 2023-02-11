البابا تواضروس: وضعنا بذرة محبة بتأسيس مجلس كنائس مصر.. ونرى ثمارها الآن

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن رؤساء الطوائف وضعوا بذرة المحبة منذ عشر سنوات وأسسوا مجلس كنائس مصر، وها هي البذرة تنمو وتثمر مع الزمن.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال الاحتفال بالعيد العاشر لمجلس كنائس مصر: «تذكرت المزمور الأول: طوبى للرجل يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، فنحن زرعنا البذرة وكلنا آمال أن تثمر عطايا كثيرة».

واستكمل البابا تواضروس: «هذه الشجرة مكسوة بالنعمة وخضراء دائمًا وتأتي بالثمر، نراه في أنشطة لجان المجلس وننظر للمستقبل برجاء».

البابا تواضروس: الله صانع للخيرات

وأكد البابا تواضروس أن الله محب لجميع البشر دون النظر لمعتقداتهم، كما أن الله صانع للخيرات معنا دائمًا ويعمل لخير الإنسان، وهو أيضًا ضابط الكل، فيضبط حياة الإنسان من أولها لآخرها.

وواصل: «علينا أن نستغل أعمارنا في أن نعتني بكنائسنا وأوطاننا ومن ثم أطلب منكم الصلاة يوميًا لكي يعطينا الله فكرًا منفتحًا».

وتابع البابا تواضروس: «الفكر المنفتح ينبع من الإنجيل وأقوال القديسين، فالله صاحب فكر منفتح يضم كل البشر باختلافهم».

تواضروس: نصلي لكل العالم

ورفع البابا يديه مصليًا: «نصلي لكل العالم ولكي تنتهي أزمة كنيسة إثيوبيا الأرثوذكسية ونصلي لأجل ضحايا زلزال سوريا وتركيا ومن أجل الحرب الروسية الأوكرانية التي نراها حربًا عبثية أثرت على عشرات من الدول وخلفت ضحايا ولاجئين ومشردين ونصلي لأجل كنائسنا لكي يكون عملًا مباركًا من الله ومؤثرًا».

وفي ختام كلمته قدم الشكر للمطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية على هذا الحفل وكذلك المطران منير حنا الذي ساهم في تأسيس المجلس.