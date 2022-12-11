حزب «حماة وطن» ببني سويف ينظم جلسة حوار وطني عن آليات زيادة الصادرات

بدأ حزب حماة وطن في محافظة بني سويف، فعاليات جلسة حوارية بعنوان «حوار وطني من أجل كل المصريين.. المحور الاقتصادي تعزيز نمو الصادرات وتأثيرها على الاقتصاد القومي»، ضمن حزمة من الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الحزب على مستوى المحافظات.

حضر فعاليات الجلسة التي عقدت بإحدى قاعات كورنيش النيل الدكتور شريف عبدالمنعم أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ونقيب الزراعيين، إضافة إلى نقيب المحامين، وأمين الحزب الناصري، وممثلون عن الجمعيات الأهلية والتعاونية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومراكز الشباب والأندية، والمجلسين القومي للمرأة، والقومي للسكان، والرائدات الريفيات، ومُكلفات الخدمة العامة.

«حماة وطن»:القيادة السياسية تؤمن بدور مؤسسات المجتمع في التنمية

في بداية اللقاء، أعرب حسن جعفر أمين حزب حماة الوطن في بني سويف عن سعادته وحرصه للمشاركة في هذه الفعالية، التي تعكس قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى وتقديرها لهذا الدور في مساندة أجندة التنمية الوطنية، لاسيما في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والذي يأتي فى إطار دعم الحوار مع مؤسسات المحتمع المدني، انطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هي عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم رؤية مصر 2030.

«مستقبل وطن»: القيادة السياسية لديها رغبة حقيقية في مشاركة كل الفئات في الحوار الوطني

من جانبه، أكد الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن في بني سويف، أهمية الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية باختلاف توجهاتها لتوحيد الرؤى والأفكار، للانطلاق نحو المستقبل على أرضية توافقات وطنية راسخة، لاسيما مع الرغبة القوية والقناعة الكاملة لدي القيادة السياسية في أن المشاركة عامة ولا تقتصر على أحد.

ووجه أمين تنظيم مستقبل وطن الشكر للقيادة السياسية على إتاحة مساحة الحوار في كل القطاعات بينها قطاع الاستثمار والاقتصاد، قائلا: «مشاكلنا الاقتصادية مشخصة بشكل جيد، لكننا بحاجة حقيقية إلى حل معوقات الاستثمار، تجذب المشروعات، وحكومة تشجع وتحفز المستثمر، ما زلنا بحاجة إلى خروج منتج جيد ينافس خارجيا، ولكننا لا يجب أن ننكر الجهد الكبير الذي قامت به الدولة في الفترة الماضية».