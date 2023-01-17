«حماة وطن» في السويس ينظم صالونا ثقافيا عن تحديات الأمن القومي

دشن حزب حماة الوطن محافظة السويس، بقيادة طارق فاروق متولي أمين الحزب بالسويس، الصالون الثقافي الثاني تحت عنوان «تحديات الأمن القومي واستراتيجية الاقتصاد الوطني في ظل التحالفات العالمية»، وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالسويس، في إطار فلسفة الحزب الرامية لدعم وتطوير الشباب.

محمود محيي الدين: أهمية الحفاظ على السيادة القومية وسيادة الوطن

وتحدث العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن أهمية الحفاظ على سيادة الوطن واالسيادة القومية، وأهمية المشاركة السياسية للشباب، مشيرا إلى أنه ضرورة رفع المستوى الفكري والثقافي لديهم، لمواكبة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.

وقال، إن شكل العالم سيتغير بعد التحالفات التي شهدتها الساحة العالمية، وسيكون للدول متوسطة القوى دور جديد، ويجب أن يكون لمصر دور رائد كعادتها.

ولفت إلى أن الترابط المجتمعي للجبهة الداخلية والإنتاج القوي وانعكاسات هذه التنمية على المواطن، عوامل تمكن القيادة السياسة من اتخاذ قرارات لتدعيم موقف مصر للذهاب للعالم الجديد.

أمين الحزب: الندوات مهمة لنشر الوعي بين الشباب

ومن جانبه، أوضح طارق فاروق متولي أمين حزب حماة وطن بالسويس، أهمية هذه الصالونات الثقافية والندوات لنشر الوعي السياسي بين الشباب، وتوضيح التهديدات والتحديات التي تواجه الوطن، باعتبارهم ركيزة التقدم والتنمية في بناء الأوطان.