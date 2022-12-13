حزب «حماة وطن» يعقد جسلة حوار وطني بالسويس غدا لمناقشة 4 محاور

قال طارق فاروق متولي، أمين حزب «حماة وطن» بمحافظة السويس، إن جلسة حوار وطني سيعقدها الحزب غداً الأربعاء في المركز الاستكشافي، لمناقشة 4 محاور رئيسية.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح أمين «حماة وطن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من المشاركين في جلسة الحوار غداً الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، والذي سيتحدث عن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، والخبير العسكري الاستراتيجي محمود محيي الدين، والذي سيتحدث عن الآثار السياسية والعسكرية للحرب الروسية الأوكرانية على مصر والعالم.

مواجهة التغيرات المناخية

ومن المشاركين أيضًا في جلسة الحوار الوطنى غداً الدكتور محمد حمزة، الذي سيتحدث عن اسضافة نتائج استضافة مصر لمؤتمر المناخ الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ، وآثاره على الاقتصاد المصري، ودور مصر فى مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وقال أمين الحزب بالسويس، إن الدكتور منتصر النعمان والمستشار محمود العبد من المجلس القومي لحقوق الإنسان سيشاركان في جلسة الغد، للحديث عن الاستراتيجية القومية المصرية لحقوق الإنسان.