هبوط أرضي في كورنيش السلوم بمسافة 30 مترا.. ولجنة عاجلة للمعاينة «صور»

شهدت مدينة السلوم، هبوطا أرضيا في كورنيش السلوم بطول 30 مترا وسط المدينة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على مدار الـ 12 ساعة الماضية، كما سقط أحد أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ماذا حدث في كورنيش السلوم

وانتقلت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة السلوم تحت إشراف عبد الغني محروس رئيس مركز ومدينة السلوم، للوقوف على الهبوط الأرضي الذي وقع في كورنيش المدينة المطل على ساحل البحر المتوسط مباشرة وجرى وضع حواجز حول الهبوط لحين التصرف.

لجنة لمعاينة هبوط كورنيش السلوم

وعلمت «الوطن»، أنه ستقوم لجنة عاجلة من مجلس مدينة السلوم وهيئة حماية الشواطئ ومديرية الإسكان بمطروح لمعاينة هبوط أرضي وقع مساء اليوم السبت لكورنيش السلوم والتعرف على تفاصيل ما حدث من الهبوط وكيفية علاجه وصيانته وإعادة الشيء لأصله مرة أخرى.

أمطار غزيرة لمدة 12 ساعة على السلوم

كانت مدينة السلوم شهدت منذ مساء الجمعة، سقوط أمطار رعدية غزيرة بسبب النوى التي تتعرض لها البلاد خاصة السواحل الشمالية الغربية، كما شاهدت جميع المدن الساحلية بنطاق محافظة مطروح، أمطارا مستمرة في مدينة سيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والطبعة والعالمين والحمام وحتى حدود الإسكندرية.

وتسبب ذلك في تجمعات لمياه الأمطار في عدة أماكن وجرى الدفع بسيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات من مجالس المدن والتعامل السريع معها من جانب رؤساء المدن تحت إشراف ومتابعة من جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية في مطروح.