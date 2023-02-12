تشغل أسعار السلع الغذائية في منافذ أهلا رمضان بالمنوفية، قطاعا كبيرا من المواطنين، وتستعرض «الوطن» الأسعار على مستوى المنافذ بالمحافظة التي تزيد عن 50 منفذا موزعا على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى.

أسعار السلع الغذائية في منافذ أهلا رمضان

أكدت سهير شرف كبير مفتشي مديرية التموين بالمنوفية، أن أسعار السلع الغذائية في منافذ أهلا رمضان بالمنوفية، مخفضة تأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإمدادهم بكافة السلع والمنتجات التي يحتاجونها بسعر أقل من سعر السوق، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر أرز مصري معبأ 1 كيلو 15 جنيها.

سجل سعر سكر 900 جرام 17.5 جنيه.

سجل سعر سكر 1 كيلو 20 جنيها.

سعر مكرونة الملكة 400 جرام 9 جنيهات.

سعر فول بلدي 1 كيلو 30 جنيها.

سجل سعر فول مدشوش 1 كيلو 30 جنيها.

سعر عدس أصفر 1 كيلو 40 جنيها.

سعر عدس بجبة 1 كيلو 40 جنيها.

سعر ترمس 1 كيلو 34 جنيها.

سعر حمص 1 كيلو 50 جنيها.

سعر زيت رويال 800 مللي 40 جنيها.

سعر زيت عافية 2.25 لتر 175 جنيها.

سعر سمنة جنة 1 كيلو 50 جنيها.

أسعار السلع الغذائية في منافذ أهلا رمضان في المنوفية

سعر سمنة روابي 2 كيلو 100 جنيه.

سعر سمنة جنة 11 كيلو 710 جنيهات.

سعر دقيق فاخر معبأ 1 كيلو سجل 18 جنيها.

سعر دقيق ابن الخطاب فاخر 10 كيلوجرامات 165 جنيها.

سعر جبنة دومتي نصف كيلو 29 جنيها.

سعر جبنة رومي نصف كيلو 29 جنيها.

سعر جبنة مثلثات 6 قطع 10 جنيه.

سعر زيت هدية 2.100 لتر 125 جنيها.

سعر علبة تونة قطع 22 جنيها.

سعر علبة تونة مفتت 18 جنيها

حلاوة طحينة 300 جرام 15 جنيها.

سعر الزيت الفاخر 1 كيلو سجل 60 جنيها.

تراوح سعر كيلو البلح بين 18 و38 جنيها.

سجل سعر خل فرست 1 لتر 7 جنيهات.

عرض 3 عبوات خل فرست 1 لتر 18 جنيها.

طحينة البركة معبأ 1 كيلو 80 جنيها.

سعر حلاوة البركة 2.25 كيلو 115 جنيه.

سعر لحم بقري طازج 1 كيلو 160 جنيها.

سعر لحم ضاني طازج 1 كيلو 180 جنيها.

سعر لحم مفروم مجمد 1 كيلو 150 جنيها.

سعر لحم مجمد قطع 1 كيلو 155 جنيها.

سعر طماطم 1 كيلو 5 جنيهات.

سعر خيار 1 كيلو سجل 8 جنيهات.

سعر بطاطس 1 كيلو 5 جنيهات.

سعر فلفل أخضر 1 كيلو 6.5 جنيه.

سعر جزر 1 كيلو 6.5 جنيه.

سعر ليمون 1 كيلو 10 جنيهات.

باذنجان 1 كيلو 5 جنيهات.