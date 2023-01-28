أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. اعرف اللحوم والدواجن بكام

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر بشكل دائم، وخصوصا ربات البيوت اللاتي يرغبن في شراء ما يحتاج إليه المنزل من احتياجات أساسية، حتى يستطعن تحديد ما يمكن شراؤه بالأموال المتوفرة لديهن، ومن أهم وأبرز السلع التي يبحثن عنها أسعار اللحوم والدواجن والخضروات.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، حرصا على توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر

تباينت أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر في مختلف المناطق، وجاء متوسط الأسعار كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- جاء سعر كيلو اللحم البتلو اليوم ليتراوح بين 200 و230 جنيها.

- ووصل سعر الكيلو من الموزة البلدي بقري بين 210 - 230 جنيها للكيلو.

- فيما بلغ سعر الكيلو الواحد من الضأن الطازج قيمة تتراوح بين 210 و240 جنيها للكيلو.

- كما تراوح سعر الكيلو من الكبدة الكندوز بين 200 و210 جنيهات للكيلو.

- ووصل سعر الكيلو الواحد من البفتيك لقيمة تتراوح بين 210 حتى 220 جنيها للكيلو.

- وبلغ سعر كيلو الكبدة الضأن قيمة تتراوح بين 190 وحتى 210 جنيهات للكيلو.

- وجاء سعر كيلو اللحم الجملي ليتراوح بين 180 حتى 200 جنيه.

- فيما وصل سعر كيلو اللحم المفروم سعر يتراوح بين 180 و200 جنيه للكيلو.

- ووصل سعر السجق البلدي لقيمة تتراوح بين 180 - 190 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

- وصل سعر الكيلو من الفراخ الأمهات في المزرعة اليوم إلى نحو 48 جنيها للكيلو الواحد، والتي تصل للمستهلك بسعر 53 جنيها.

- فيما بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة إلى نحو 54 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بقيمة تصل إلى نحو 58 جنيها.

- وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في المزرعة ليسجل نحو 65 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بـ70 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو ليسجل بالمزرعة نحو 60 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيها.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر الكيلو الواحد من البامية اليوم بين 16 و20 جنيها.

- فيما تراوح سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- ووصل سعر الكيلو الواحد من الفلفل الحار لقيمة تتراوح بين بين 6 و9 جنيهات.

- فيما بلغ سعر الفاصوليا قيمة تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

- وجاء سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- وتراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- وتراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- وتراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- وتراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيها.

- وتراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.