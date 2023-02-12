3 معلومات عن الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد»

انتهت منذ ساعات الحلقة الأولى من مسلسل «وبينا ميعاد» الذي عرض عبر قناة دي إم سي، بعد نجاح كبير حققه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة يوتيوب.

ترصد الوطن 3 معلومات عن الحلقة الأخيرة من المسلسل

نادية تقوم بدورها الفنانة شيرين رضا

- تصالح نادية (شيرين رضا) مع ماضيها، بزيارة قبر والدها الذي منعها منه طوال السنوات الماضية.

- تصالح نادية أيضا مع شقيقها رمزي (مدحت صالح)

- إعادة نادية لحسن مرة أخرى من خلال منزل شقيقته في القرية، حيث يفاجأ كلاهما بخطة الأبناء، ويتحدثان عن علاقتهما السابقة، فينتهي الخلاف ويقرران العودة مرة أخرى، وسط احتفاء كبير من الأبناء.

مدحت صالح يجسد دور شقيق شيرين رضا

«وبينا ميعاد» مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.