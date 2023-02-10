مفاجآت في أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد غدا السبت

يعرض مساء غد السبت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد، في الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة dmc بخلاف منصة watch it، وعلى مدار الـ29 حلقة الماضية حقق المسلسل نسب مشاهدات عالية، ونجح في تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لما يشهده من مواقف اجتماعية في إطار درامي رومانسي كوميدي.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل وبينا ميعاد

وتشهد أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد، مفاجآت وأحداثًا كثيرة منها تفاصيل علاقة نادية والتي تجسد دورها شيرين رضا، بـ جميلة زوجة أبيها وجسدت دورها نادية رشاد، حيث اكتشفت «نادية» في الحلقة 29 أن السيدة التي كان يحكي عنها ابن شقيقها هى بالفعل السيدة التي من أجلها تخلى والدها عن حياته.

تحسن العلاقات

ويترقب الجمهور في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد، عودة علاقة «نادية وحسن» الذي يقوم بدوره صبري فواز، والصلح فيما بينهما بعدما انفصلا في الحلقات الماضية، فضلًا عن تقارب علي وأروى، ورمزي وشذى، وتغير العلاقات بين الجميع للأفضل.

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد، في إطار دراما اجتماعية تجمع ما بين الرومانسية والكوميديا، ومناقشة قضايا تتعلق بالأسرة واختلاف التفكير ما بين أولياء الأمور وأبناءهم، فضلًا عن تفاصيل علاقة الزوجين ما بعد الانفصال وكيفية التعامل برقي وأخلاق.