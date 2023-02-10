تعرف على مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد»

يترقب الجمهور مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد»، لمعرفة مصير علاقة «حسن ونادية»، وإمكانية رجوعهما لبعضهما البعض بعد الانفصال مرة أخرى، وهل سيجمع الحب بين قلبي طاهر وهند؟ وكيف سيواجهان هذه العلاقة في ظل تخوف هند من الارتباط بسبب مرضها الوراثي؟.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد

وتأتي مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد، في الساعة 8 مساءً على شاشة قناة dmc غدًا السبت، وتأتي الإعادة في الساعة 11 مساء نفس اليوم على قناة dmc دراما.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول أسرة المهندسة نادية وهي مطلقة ولديها 4 بنات وتقوم بدورها الفنانة شيرين رضا، والتي تقع في غرام زميلها المهندس حسن وهو أرمل ولديه 4 أبناء ويقوم بدوره صبري فواز، ويتزوجان ويعيش الأبناء جميعًا في بيت واحد، وتحدث كثير من المشكلات والأزمات التي تنتهي بالانفصال رغم الحب الكبير.

أبطال وبينا ميعاد

يضم المسلسل الذي كتبه وأخرجه هاني كمال، مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشبابية أبرزهم مدحت صالح، بسمة، نادية رشاد، وفاء صادق، محمد سليمان، داليا شوقي، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، تسنيم مطر، يوسف إبراهيم، ميران عبدالوارث، بريهان أنور، خالد أنور، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح.