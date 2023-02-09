الحلقة 29 من مسلسل وبينا ميعاد .. اكتشاف شيرين رضا حقيقة ابنتها

أحداث متتالية ومشوقة، جاءت خلال الحلقة 29 من مسلسل وبينا ميعاد، حيث ينتظر فئة كبيرة من الجمهور، عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، الذي تابع الجمهور أحداثه على مدار 30 حلقة كاملة.

الحلقة 29 من مسلسل وبينا ميعاد

وجاء خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل وبينا ميعاد ،اكتشاف شيرين رضا حقيقة علاقة ابنتها بنجل صاحب السنتر، بعدما ذهب «يحيى» و«حسن» لمنزل خالد ابن صاحب السنتر، ووجدا ليلى معه داخل المنزل، وتشاجرت شيرين رضا مع ابنتها بعدما اكتشفت الحقيقة.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الأخيرة مفاجأة، من حيث عودة صبري فواز إلى شيرين رضا من جديد، وتعرض الحلقة 30 الأخيرة يوم السبت 11 فبراير في الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة dmc الفضائية.

أبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

مسلسل «وبينا ميعاد» من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.