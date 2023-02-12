أماكن سقوط الأمطار اليوم وموعد تحسن حالة الطقس

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات حيث تشهد العديد من المناطق سقوط أمطار خلال الساعات القادمة مع موجة من الصقيع والرياح وتساقط الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في شمال الصعيد وسط تحذيرات الأرصاد الجوية للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات يوضح بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ إلى سقوط أمطار مع طقس شديد البرودة ليلا ونهارا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

كما جاءت أيضا أماكن سقوط الأمطار اليوم في محافظة بورسعيد التي تشهد أمطار بنسبة تصل إلى 40%، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على باقي محافظات الجمهورية.

موعد تحسن الطقس

وعن موعد تحسن الطقس تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تشهد المحافظات تحسن يوم الجمعة المقبل وذلك خلال ساعات النهار على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا مع حالة من الصقيع.

وأوضح بيان الأرصاد أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر محذرة المواطنين بعدم النزول إلا في حالة الضرورة.

كما تنخفض درجة الحرارة في شمال الصعيد حيث سجلت بعض المحافظات درجة حرارة للصغرى أقل من 10 درجات مع موجة صقيع .