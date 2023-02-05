أماكن سقوط الأمطار اليوم.. ثلوج تغطي جبل موسى وعواصف رملية في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، وكذلك حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر، إذ من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، بينما يكون معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، مشيرة إلى تكون صقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد، ووجود فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، واضطراب الملاحة البحرية مساءً على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلو مترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم تشمل السواحل الشمالية والغربية، وشمال الوجه البحري، وتكون متوسطة الشدة، بينما تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقي السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء بدءًا من بعد غدٍ الإثنين.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية جاءت حالة الطقس اليوم في مصر كالتالي:

الطقس اليوم في القاهرة الآن.. يسود طقس غائم جزئيًا، وتنشط حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 34 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق «عواصف رملية»، حيث تسجل درجة الحرارة العظمة 19 مئوية، والصغرى 10 درجات.

الطقس في جنوب الوجه البحري ومدن القناة.. يسود طقس غائم جزئيًا، وتنشط حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 34 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19 مئوية، والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية والغربية، وشمال الوجه البحري.. يسود طقس غائم جزئيًا، وتنشط حركة الرياح التي تصل سرعتها إلى 56 كيلو مترًا في الساعة، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40:50% تقريبًا، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية، والشرقية، ووسط سيناء.. يسود طقس غائم جزئيًا، وتنشط سرعة الرياح التي تصل سرعتها إلى 44 كيلو مترًا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. يسود طقس غائم جزئيًا، بينما تكون سرعة الرياح معتدلة، حيث تبلغ 26 كيلو مترًا في الساعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

محافظات شمال الصعيد.. يسود طقس غائم جزئيًا، بينما تعتدل حركة الرياح وتبلغ سرعتها 24 كيلو مترًا في الساعة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19، والصغرى 5 درجات فقط.

محافظات جنوب الصعيد: يسود طقس مشمس صباحًا، وتعتدل سرعة الرياح التي تبلغ 20 كيلو متر في الساعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7 درجات فقط.