أماكن سقوط الأمطار في المحافظات اليوم.. متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا

تضرب موجة صقيع مختلف محافظات الجمهورية اليوم، فيما تشهد أماكن سقوط الأمطار اليوم هطولها بنسبة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة تصل إلى رعدية أحيانًا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح الذي يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، نتيجة تمركز منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة.

وتستعرض «الوطن»، أماكن سقوط الأمطار اليوم، وحالة الطقس اليوم الإثنين، في القاهرة والمحافظات، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في بيانها.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار اليوم متفاوتة الشدة، وتزيد من برودة الطقس، مُبينةً أنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم،والتي تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية وغزيرة أحيانًا، جاءت كالتالي:

السواحل الشمالية شمال الوجه البحري الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ دمياط بورسعيد

أمطار خفيفة على عدة مناطق

وتشهد عدة مناطق أخرى سقوط أمطار خفيفة تمتد مساءً إلى بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وهي:

جنوب الوجه البحري مدن القناة وسط سيناء

حالة الطقس في القاهرة اليوم

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في القاهرة، فإنّه يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجة الحرارة الآن 12 درجة مئوية، بينما تصل سرعة الرياح إلى 19 عقدة، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الشمالية ومناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء.

حالة الطقس وحركة الرياح اليوم

وتنشط حركة الرياح، التي تكون شمالية غربية باردة وجافة على السواحل الشمالية تصل سرعتها إلى 30 عقدة، تكون على القاهرة، غربية الاتجاه وتصل سرعتها إلى 20 عقدة، كما تكون على سيناء أكثر من ذلك، مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية خاصةً على الطرق الصحراوية، والمناطق المكشوفة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتسود أجواء باردة على الأنحاء كافة، ويصل الإحساس بها إلى شديد البرودة بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة، ونشاط حركة الرياح.