تفاصيل إسقاط جسم طائر مجهول بمقاتلة أمريكية شمال كندا

شهدت كندا، إسقاط قواتها بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية، جسم مجهول حلق فوق شمال البلاد، ونشرت وسائل إعلام تفاصيل حول عملية إسقاط الجسم الجوي.

أسقطت الطائرات الكندية والأمريكية، جسما مجهولا حلق فوق شمال البلاد، وأشارت السلطات في «أوتاوا»، إلى أن سيتم تحليل الحطام للحصول على مزيد من المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إسقاط «نوراد» الجسم فوق «يوكون» الكندية

وفي وقت سابق، تعقبت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية، المعروفة باسم «نوراد»، جسما جويا مجهولا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا.

وهذا الجسم هو الثالث الذي انتهك المجال الجوي لأمريكا الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن أمر بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي بلاده، مشيرا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى إسقاط «نوراد» الجسم فوق «يوكون».

ترودو يشكر يادة «نوراد» على مراقبتها لأمريكا الشمالية

وناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بعد ظهر أمس السبت، الوضع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشيرًا إلى أن الطائرات الكندية وطائرة أمريكية «إف 22» نفذوا المهمة بنجاح.

وقدم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لقيادة «نوراد» على مراقبتها لأمريكا الشمالية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية «نوارد»، في بيان، إن الطائرات العسكرية عملت من «ألاسكا» وكندا لدعم أنشطة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

من جانبها، نقلت قناة «جلوبال نيوز» الكندية، عن مصادر أمنية، قولها، إن«نوراد» كانت تتعقب جسمًا أو اثنين من الأجسام المحمولة جواً يمكن أن تكون بالونات تجسس