إسقاط جسم حلق على ارتفاع 12 ألف متر فوق ولاية «ألاسكا» الأمريكية

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوات بلاده بإسقاط جسم حلق على ارتفاع عال فوق ولاية ألاسكا، وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس «الأمن القومي»، جون كيربي، إلى أن وزارة الدفاع «البنتاجون» كانت تتعقب جسما حلق على ارتفاع 40 ألف قدم«12 ألف متر»، فوق مجال ألاسكا الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا ردا على سؤال، إلى أن الجسم شكل تهديدا لسلامة الطيران المدني.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن تم رصد الجسم لأول مرة، أمس الأول الخميس، رغم من أن المسؤولين لم يحددوا موعدًا.

«البنتاجون»: الجسم كان بحجم سيارة صغيرة

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر، أوضح في وقت سابق، أن الجسم لم يكن بنفس حجم أو شكل منطاد االتجسس الصيني الذي تم إسقاطه، مشيرا إلى أن الجسم كان بحجم سيارة صغيرة.

وأضاف كيربي، أن الطائرات المقاتلة التابعة للقيادة الشمالية، أسقطت الجسم داخل المجال الجوي الإقليمي وفوق المياه الإقليمية، بدافع من الحذر الشديد وبتوصية من وزارة الدفاع «البنتاجون».

وأضاف كيربي، أن الطيارين تمكنوا من تحديد الجسم، أنها كانت بلا طيار قبل إسقاطه، موضحا أن القوات الأمريكية، أسقطت الجسم قبالة الجزء الشمالي الشرقي من ألاسك ، بالقرب من الحدود الكندية، فوق البحر المتجمد الشمالي، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وقال كيربي إن إن طائرتين مقاتلتين اقتربتا من الجسم وقيما أنه لا يوجد أحد على متنه، فيما أكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بات رايدر، إن طائرة من طراز «إف 22»، أسقطت الجسم، الذي كان يتحرك بسرعة غير معروفة، بصاروخ أيه آي إم 9 إكس «AIM-9X»

بدورها، أشارت الرئاسة «البيت الأبيض»، إلى تطلع «واشنطن» إلى رفع حطام الجسم الذي سقط على مساحات بحرية متجمدة، موضحة أن لا يوجد ما يشير إلى أن يمكنه المناورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«واشنطن»:«بكين» استهدفت أكثر من 40 دولة بأسطول من مناطيد التجسس

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان مسؤول كبير، إن «بكين» استهدفت أكثر من 40 دولة في 5 قارات بأسطول من مناطيد التجسس، مشيرا إلى أن «واشنطن» استخدمت طائرة استطلاع لالتقاط صور فائقة الوضوح لتحديد إمكانيات منطاد التجسس الصيني بينما كان في المجال الجوي.

التجارة الأمريكية تدرج 6 شركات صينية في قائمة العقوبات

وفي سياق متصل، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، 6 شركات صينية مساهمة في تطوير برنامج الفضاء الجوي للبلاد، بما فيه تصنيع المناطيد، في قائمة العقوبات موضحة في بيان، أن نشاط الشركات يتعارض مع مصالح الأمن الوطني أو السياسة الخارجية لـ«واشنطن»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.