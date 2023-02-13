لانش بوكس طلاب مدارس الصعيد «طعم تاني».. جبنة قديمة وعيش شمسي

تتميز كل محافظة في مصر، بتنوع عادتها وتقاليدها التي تعبر عن ثقافتها في كافة المجالات حيث إن اختلاف الأطعمة المختلفة من مكان لآخر له طابعه الخاص، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني يختلف تحضير أولياء الأمور «اللانش بوكس» للطلاب من محافظة لأخرى.

تختلف طلاب المدارس في الصعيد عن غيرهم، من طلاب مدارس الوجه البحري والدلتا، فهناك بعض الأطعمة المميزة التي يتميز بها اللانش بوكس الخاص بطلاب المدارس في صعيد مصر وخاصة في القرى، فبدلاً من شراء الجبن واللانشون الأطعمة التقليدية لعمل ساندويتشات لطلاب المدارس ووضعها فى اللانش بوكس الخاص بهم.

«الفايش الصعيدي» سناكس الغلابة للطلاب الصعايدة

قالت، منى السباعي، من سكان محافظة قنا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أبناء إخوتها دائما ما يذهبون بالمدرسة ونقوم بإعداد لهم فطور صعيدي قبل الذهاب إلى مدرستهم، فعند استيقاظهم من النوم يتناولون «الفايش الصعيدي»، وهو عبارة عن وجبة فطار خفيفة قبل ذهابهم إلى المدرسة، فلا يوجد منزل في محافظات الصعيد يخلو من الفايش فهو سناكس الغلابة.

وأضافت، السباعي، أن ابنة شقيقتي فاطمة لابد من أن تأخذ معها إلى المدرسة الوجبة الأساسية وهو الجبنة القديمة مع العيش الشمسي، فلا يخلو منزل في الصعيد منها وأغلب الطلاب بقرى محافظة قنا يعتمدون بشكل أساسي على العيش الشمسي ولا نأكل الخبز البلدي المدعم، بالإضافة إلى بعض الوجبات المعتاده مثل اللانشون والفول وغيرها وهذه الأكلات تجعل الطلاب في الصعيد «متينة وقوية البنية».

«الدحي والفطير المشلتت» يمنح الطلاب الطاقة والتركيز

وأوضحت، بسمة نصر، من سكان قرية طما بمحافظة سوهاج، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنني أحد أولياء الأمور لطفلين والاثنين في التعليم، فإن رغيف العيش الشمسي من أساسيات سندوتشات المدارس ففي بعض الأحيان يفضل أبناء الصعيد المفتقة التي تعطي لهم الطاقة، طول يومهم الدراسي، وفي بعض الأحيان يفضلون «الدحي» أو البيض البلدي المسلوق مع العيش الشمسي، مشيرة إلى أن ذلك يمنحهم الطاقة والتركيز طوال اليوم الدراسي، كما يفضل البعض أيضاً وضع فطير مشلتت كنوع من السناكس داخل كيس السندوتشات.