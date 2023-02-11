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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 22 ألفا و327 قتيلا

كتب:

أحمد عادل موسى
08:22 م | السبت 11 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 22 ألفا و327 قتيلا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 80 ألف و278 شخصا، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

166 ألف عامل إنقاذ

وتتوقع منظمة الأمم المتحدة، أن عدد قتلى الزلزال في سوريا وتركيا، سيتجاوز الـ40 ألفا، كما ذكرت المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، أنها تبذل ما بوسعها لتأمين المساعدات للسوريين، وخصصنا لهم 3.5 مليون يورو إضافية.

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أن أكثر من 166 ألف عامل إنقاذ يبحثون عن المفقودين، لإنقاذ أرواحهم من تحت الأنقاض مع انتشال الجثث.

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