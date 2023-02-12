كوريا الجنوبية تسجل 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 12 ألفا و51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 29 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 30 مليون و350 ألفا و199 حالة.

حالات وافدة من الصين

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن من إصابات فيروس كورونا الوافدة من الخارج، 8 حالات «28%»، من الصين.

23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت «وكالة مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية سجلت 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كوورنا، ليصل الإجمالي إلى 33 ألف و736 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

أمس السبت، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 12 ألفا و805 إصابة بفيروس كورونا بينها 24 وافدة من الخارج، وقالت الوكالة الكورية الجنوبية، إن البلاد أبلغت عن 16 حالة وفاة جديدة.