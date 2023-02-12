نشاط للرياح في جنوب سيناء.. وسانت كاترين تسجل 2 تحت الصفر

تعرضت محافظة جنوب سيناء فجر اليوم الأحد إلى رياح شتوية شديدة البرودة على معظم الأنحاء، وتجاوزت سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة قادمة من الشمال والشمال الغربي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إن البرودة عادت مرة أخرى إلى مدن المحافظة التي تعرضت إلى رياح شمالية وشمالية غربية لكن لم تسفر عن إغلاق أي موانئ بالمحافظة وجرى رفع درجة الاستعداد بالمدن تحسبا لسقوط أمطار أو حدوث طارئ.

رياح شديدة في الطور

أوضح مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء في تصريح اليوم أن مدينة الطور تتعرض إلى رياح قوية أدت إلى حدوث بعض العواصف الترابية خارج نطاق المدينة لكنها لم تعطل الرؤية على الطرق.

أضاف أن سرعة الرياح بلغت نحو 47 كيلومترا في الساعة وهي شمالية وشمالية غربية باردة، وبلغت درجة الحرارة في الصباح 12 درجة وتصل إلى 19 درجة في النهار ونسبة الرطوبة 50%.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

شرم الشيخ سجلت درجة حرارة 13 درجة مئوية، نويبع 12 درجة، طابا 11 درجات، مدينة دهب سجلت 12 درجة، أما رأس سدر فقد سجلت 9 درجات.

سانت كاترين 2 تحت الصفر

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين أكد أن المدينة تحت الصفر، وسجلت فجر اليوم درجة حرارة 2 تحت الصفر.

أضاف: «جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر سجل 9 درجات تحت الصفر، جبل عباس 6 درجات تحت الصفر، جبل موسى سجل 5 تحت الصفر»

وناشد رئيس مدينة سانت كاترين السياح بضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة أثناء زيارة المدينة وصعود جبل موسى.