طقس جنوب سيناء اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا وشرم الشيخ تسجل 14 درجة

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء طقسا معتدل نهارا بارد ليلا، مع انخفاض درجات الحرارة فوق القمم الجبلية بسانت كاترين، حيث سجلت درجات حرارة أقل من الصفر.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أن جميع المواني البحرية والمطارات والطرق تعمل بصورة طبيعية، والأجواء المناخية في المحافظة أفضل بكثير عن الأسبوع الماضي الذي شهد برودة شديدة ورياح أثرت على حركة العمل في مينائي نويبع وشرم الشيخ.

شرم الشيخ 14 درجة

قال محافظ جنوب سيناء إن درجات الحرارة عادت إلى طبيعتها في موسم الشتاء، وسجلت مدينة شرم الشيخ 14 درجة مئوية صباح اليوم السبت، وتصل إلى 23 درجة خلال ساعات النهار، وسرعة الرياح 13 كيلومترا في الساعة، والرطوبة نسبتها 50%.

كما سجلت مدينة دهب 13 درجة، ونويبع 11 درجة، وطابا وطور سيناء 9 درجات، واتجاه الرياح شمالية وشمالية غربية لن تؤثر على الحركة بمحافظة جنوب سيناء.

سانت كاترين 1 درجة مئوية

بينما سجلت مدينة سانت كاترين والتي تقع على ارتفاع يقارب 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، درجة مئوية واحدة، أما قمم الجبال فما زالت تحت الصفر، بينما سجل جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر 8 درجات تحت الصفر، وجبل موسى 4 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 5 تحت الصفر، وجبل أم شومر 6 تحت الصفر، والرياح غربية وجنوبية غربية معتدلة.