موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط.. تستمر 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مواعيد تظلمات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية 2023، والتي تستمر لمدة 15 يوما.

مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية

وبحسب إعلان مديرية التربية والتعليم بأسيوط، فإن التظلمات تبدأ من غد الاثنين 13 فبراير حتى 1 مارس القادم، وتقدم التظلمات في البوابة الجانبية لمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق أسيوط، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا على مدار 15 يوما.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتمد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 79.5%، وذلك بديوان عام محافظة أسيوط، بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريحات صحفية، إن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 79.5%، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 60 ألفا و681 طالباً، من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 76 ألفا و556 طالبًا.

كما أوضح أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 32 ألفا و55 طالبا، نجح منهم 2314 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 79.56%، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50%، والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 65%، مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.