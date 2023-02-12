انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس البحر الأحمر اليوم

انطلق الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد، في مدارس البحر الأحمر، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالمنشآت المدرسية وتوفير مناخ مناسب لتطوير الخدمات التعليمية من أجل تحقيق فصل دراسي متميز.

بدء الفصل الدراسي الثاني بالبحر الأحمر

وأكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأحد، استعداد المدارس لاستقبال الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال تطهير ونظافة المدارس والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير طبيب لكل مدرسة بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر.

تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر على الطلاب بالالتزام بالحضور والانتظام وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب واتخاذ الإجراءات العقابية للغياب وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر أن الفصل الدراسي الأول جاء بمعدلات نتائج امتحانات متقدمة، لافتا إلى استمرار باب تلقي التظلمات لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي الحالي حتى نهاية الأسبوع المقبل.