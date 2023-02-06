وزير البترول: زيادة الاحتياطي القابل للاستخراج إلى 17 مليون برميل

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع جمعية الخطة والموازنة لشركتي ويبكو وبدر للبترول للعام المالي 2023-2024، حيث استعرضت الجمعية الموقف الحالي للشركة، منذ بداية تجربة تنمية الحقول المتقادمة بالجهود الذاتية منذ 2014 وحتى الآن في إنتاج 9 ملايين برميل، وزيادة الاحتياطي القابل للاستخراج من 3.5 مليون برميل إلى 17 مليون برميل بنسبة زيادة 400%، كما استعرض موقف مشروعات رفع كفاءة وتطوير موقع بدر 1.

وزير البترول ينعى رئيس الوزراء السابق

وخلال رئاسته للاجتماع، قدّم وزير البترول خالص العزاء والمواساة في وفاة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، مؤكدا أنّ الراحل الكريم كان له بصمات كبيرة في قطاع البترول وفي مجلس الوزراء.

وأكد وزير البترول، أنّ استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على زيادة قدرات ورفع كفاءة الموانئ البترولية المتخصصة، ومنها ميناء الحمرا البترولي، ضمن تحقيق أهداف تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

توسعات ميناء الحمرا

وشدد الملا، على أهمية الإسراع بالمشروعات الجارية بتوسعات ميناء الحمرا والتي يتوافر لها التمويل الذاتي، في ضوء حرص مصر على الاستمرار في أداء دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة إقليميا وعالميا، والذي يشهد تغيرات جيوسياسية وتحديات كبيرة تحتاج للمزيد من العمل والإنجاز، خاصة وأنّ الميناء تتوافر له المقومات الاستراتيجية كافة، بدءا من تسهيلات الحفاظ على الإنتاج ومرورا بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمنظومة الأمنية ومنظومة البيئة البحرية.

وشهدت الجمعية استعراض المهندس إبراهيم مسعود، رئيس الشركة، وفريق عمله، خطة العمل خلال العام المالي المقبل، والكميات المتوقع استقبالها وتداولها من الزيت الخام، كما استعرضت الجمعية المشروعات الجارية في إطار تطوير التسهيلات والتوسعات وزيادة السعات التخزينية بمنطقة ميناء الحمرا البترولي وموقف التطوير.

تكثيف الأعمال لتحقيق مزيد من النجاحات

وخلال استعراض خطة عمل شركة بدر للبترول بموقع بدر1 بالصحراء الغربية، التي تديرها شركة ويبكو نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول، أكد الملا الاستمرار في زيادة وتكثيف أعمالها لتحقيق المزيد من النجاحات خاصة وأن أبناء الشركة يقدمون عملا جيدا ومتكاملا في تعظيم الإنتاج من الحقول المتقادمة، ومراعاة خفض التكاليف، واستغلال التقنيات الحديثة وتطبيق اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة، موجّها الشكر للجميع، ودعى لمزيد من العمل والإنجاز وإثراء تجربة بدر للبترول الناجحة.

حضر أعمال الجمعية، الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد وسام، مدير قطاع شؤون الغاز بالوزارة.