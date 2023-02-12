أمين عام «أوبك»: توقعات بزيادة الطلب على البترول لـ10 ملايين برميل يوميا في عام 2045

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إنَّه تمّ عقد اتفاقية مع «أوبك» بحضور الوزير طارق الملا في القاهرة لتنفيذها بحلول 2059، ويأتي ذلك استكمالًا لما تمّ تناوله في بغداد، إذ جرى دعم هذا الاتفاق من قبل مجموعة الـ20 من أجل استدامة الطاقة والنفط العالمية، واستقرار أسعار الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف «الغيص» أنَّ «الطلب على البترول تصاعد بشكل كبير خلال الأعقاب الجائحة، إذ أنَّه وصل إلى 202 مليون برميل في اليوم، متوقعًا وصوله إلى 10 ملايين برميل في 2045».

صناعة البترول عانت من نقص الاستثمارات

وتابع أنَّ «صناعة البترول عانت من نقص الاستثمارات، ولكي نضع هذه الصناعة في محلها فإننا كأوبك نتوقع أن هناك 12 تريلون دولار امريكي ستون مطلوبة من الآن حتى عام 2024، وهذا يعني 5 مليارات دولار في كل عام»، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمارات في أمن الطاقة ممكن أساسي للنشاط الاقتصادي وكذلك عنصر مهم للحصول على الطاقة من أجل الاستقرار في أسواق الطاقة.

يجب العمل على إيجاد انتقال في مجال الطاقة بشكل منتظم

ولفت إلى أنَّه يجب العمل على أن يكون هناك انتقال في مجال الطاقة بشكل منظم وشامل يساعد على توافر أمن الطاقة للجميع، مشيرًا إلى أنَّ قيادة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) وفر فرصة وجود عملية عادلة، إذ أنَّه تمّ نقل رسالتنا التي تشير إلى أنَّه لا يوجد حل واحد مناسب للجميع بالنسبة لتحديات المناخ.