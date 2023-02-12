150 سيارة لرفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية اليوم.. «غزيرة على 4 أحياء»

سقطت أمطار الإسكندرية اليوم بشكل متباين ما بين خفيفة إلى متوسطة وصولاً إلى غزيرة في مناطق عدة، حيث كان النصيب الأكبر من الأمطار في نطاق شرق المحافظة، وهو ما تبعه تكثيف تواجد سيارات الصرف الصحي في ذلك النطاق لرفع تجمعات المياه لتسهيل حركة الدراسة في أول أيامها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن أمطار الإسكندرية اليوم، بحسب ما رصدته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية منذ قليل، وهي الأمطار التي بدأت مع صباح اليوم ولا تزال مستمرة.

أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

- أمطار الإسكندرية اليوم متوسطة على أحياء وسط وشرق ومنتزة ثان.

- أمطار غزيرة على حي منتزه أول.

- أمطار خفيفة على باقي الأحياء.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نشر 150 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، من أجل تسهيل حركة الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2023.

تحذير الأرصاد من أمطار الإسكندرية اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني 4 مناطق كبرى من سقوط أمطار الإسكندرية اليوم بشكل متوسط إلى غزير عليها، وهي مناطق وأحياء «وسط، شرق، منتزه أول، منتزه ثان»، حيث تتكاثر السحب في تلك المناطق خلال الفترة الحالية، ما يعني أنها أكثر المناطق المتوقع تعرضها إلى أمطار غزيرة اليوم.