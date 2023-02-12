طقس الإسكندرية اليوم.. سقوط أمطار غزيرة والعظمى تسجل 16 مئوية «صور»

شهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء باردة، مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة على مناطق عدة، ووصلت إلى غزيرة في نطاق حي المنتزه أول، وهي الأمطار التي بدأت صباح اليوم بعدما توقفت منذ مساء أمس، وسط توقعات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها خلال الساعات المقبلة، نظراً لرصد سحب كثيفة على كل أنحاء الساحل الشمالي.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رصد سقوط أمطار متوسطة في أحياء وسط وشرق ومنتزه 2، وغزيرة على منتزه أول، بينما كانت خفيفة على باقي الأحياء.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أنه تم نشر 150 سيارة ومعدة للتعامل مع طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

انتظام حركة الدراسة رغم تقلبات طقس الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه رغم تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة في معظم أنحائها منذ صباح اليوم، إلا أنه لا يوجد أي إعاقة في الحركة المرورية على مستوى المحافظة، والدراسة منتظمة في جميع المدارس.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم، فإن المدينة الساحلية تمر بطقس بارد مصحوب بأمطار غزيرة بنسبة 40%، مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة خلال طقس الإسكندرية اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتزامنة خلال طقس الإسكندرية اليوم 16 مئوية للعظمى، و10 للصغرى، وهو نفس الدرجات على مدن الساحل الشمالي ما يعني أن طقس اليوم شديد البرودة، في ظل بلوغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة.