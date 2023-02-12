انتظام 46 ألف طالب بمدارس جنوب سيناء في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

انطلق، صباح اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني في 375 مدرسة بمحافظة جنوب سيناء، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 46400 طالب وطالبة، فيما أجرى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء زيارة تفقدية لمدرسة السيدة خديجة التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير العملية الدراسية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنه شدد على ضرورة تسليم الكتب الدراسية اليوم للطلاب، دون التقيد بالمصروفات المدرسية، مع المتابعة المستمرة لمتابعة العملية الدراسية.

أعياد الشرطة

وشهد الطابور الصباحي في المدارس كلمة ألقاها مديرو المدارس حول ذكرى احتفالات أعياد الشرطة، وأشادوا بدورها في الحفاظ على النظام الداخلي والأمن والأمان.

وكلّف المحافظ رؤساء المدن بزيارة المدارس في المدن مع مديري الإدارات التعليمية، حيث تفقد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، يرافقه أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، وحضروا طابور الصباح.

وقال «الغمريني»، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك التزام من الطلاب بالحضور في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن المحافظ يشجع للتعليم ويكرم المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة، وطالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على نظافة المدرسة.

تسليم الكتب المدرسية

وبدأت مدارس جنوب سيناء تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون التقيد بالمصروفات، طبقا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه اطمئن على سير العملية التعليمية بالمدارس، وتسليم الكتب المدرسية، وتعليق جدول الحصص، مع الالتزام بالمناهج الدراسية والوقت المحدد للمواد.