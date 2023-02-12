5 توجيهات عاجلة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني

تقدم الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالتهنئة للطلاب، وجميع العاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، بخالص التهنئة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، وأصدر مجموعة من التوجيهات لرؤساء الإدارات المركزية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، أبرزها تكثيف نشر الوعي لطلاب المعاهد الأزهرية حول الإجراءات المتبعة لمواجهة اية ظروف.

متابعة تسليم الكتب الدراسية

وشدد على ضرورة متابعة تسليم الطلاب الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني، مع متابعة خطط الموجهين التفقدية الخاصة بالمعاهد الأزهرية بمختلف مراحلها، وتحليلها بشكل عاجل ودقيق وإفادة قطاع المعاهد بالتقارير النهائية.

الالتزام بالزي الأزهري

كما دعا إلى التنبيه على جميع طلاب المعاهد الأزهرية بالتزام بارتداء الملابس المناسبة للظهور بالمظهر اللائق بطلاب الأزهر الشريف، وعدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع في دفتر الزيارات والاطلاع على هويته وسبب الزيارة.

وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي»؛ لخروجه بالشكل اللائق مع تثمين جهود جميع المشاركين فيه بالفصل الدراسي الأول.

جولات رؤساء الإدارات المركزية للمعاهد الأزهرية

وبتوجيهات مباشرة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإن رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق الأزهرية ومديري المراحل والإدارات التعليمية، يتابعون أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023/2022م، كما شهدت المناطق الأزهرية تنفيذ التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية من استعدادات، وتجهيزات، واستلام الكتب الدراسية.

يأتي ذلك في إطار خطة المتابعة الشاملة التي يقوم بها قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ ايمن عبد الغني رئيس القطاع.