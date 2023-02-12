عودة الطلاب إلى المدارس.. و«التعليم» توجّه بتأمين المباني ضد الزلازل

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، مع عودة المدارس الترم الثاني 2023، لتأمين منشآت الوزارة على مستوى الجمهورية، ومواجهة التغيرات المناخية والتقلبات في الأحوال الجوية، وهطول والأمطار السيول والكوارث الطبيعية «الزلازل».

عودة المدارس الترم الثاني 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّه في ظل التغيرات المناخية والتقلبات في الأحوال الجوية وهطول الأمطار والسيول بغزارة على أنحاء الجمهورية كافة، أصبحت هذه التغيرات والتقلبات الجوية، وأيضا (الهزات الأرضية / الزلازل)، من حالات الأزمات والكوارث الطبيعية التي ليست من صنع الإنسان ويصعب علينا تغييرها.

مواجهة آثار الأمطار والسيول

وأكدت وزارة التعليم، أنّه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف معها وتقليل خسائرها وتفادي آثارها النفسية والاجتماعية عن طريق اتباع أساليب وقائية ملائمة، بالتنبيه بوضع خطة مسبقة محددة الأدوار والمهام لمواجهة اثار الأمطار والسيول والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة صيانة المصارف والبلاعات وتطهير مخرات السيول إن وجدت.

مراجعة حالة المباني والمنشآت التعليمية

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأنّه حال حدوث (الهزات الأرضية / الزلازل)، يتم مراجعة حالة المباني والمنشىت التعليمية التي قد تتأثر بالكوارث، مؤكدا تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشآت تأمينا لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها.