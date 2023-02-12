استقبال الطلاب في مدارس القاهرة والجيزة بالأعلام والبلالين

انتظمت الدراسة، اليوم، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، إذ بدأت الدراسة اليوم في باقي المدارس التي تطبق إجازة السبت وهي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح».

تجهيز الكتب الدراسية للطلاب علي المقعد الخاص بكل طالب

واستقبلت المدارس الطلاب في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بالبلايين وأعلام مصر في الفصول، وتجهيز الكتب الدراسية للطلاب على المقعد الخاص بكل طالبٍ، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من الأمراض التنفسية وفيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء الحصة الأولي في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، عن دور تضحيات الشرطة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة، وتأكيد تسجيل والغياب والحضور إلكترونيًا من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني 2023.

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس بعقد ندوات لتوعية طلاب المدارس بالطرق الصحيحة للتعامل وقت حدوث الزلازل والكوارث إضافة إلى ندوات لتوعية الطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية.

وشددت وزارة التعليم، على تسليم الكتب الدراسية في الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني، والالتزام بتوزيع المناهج لجميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة في منتصف شهر فبراير الجاري.

كما وجّهت وزارة التعليم، بإطلاق مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة، ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة.

عودة الدراسة في المحافظات

وفي السياق نفسه، انطلقت الدراسة في 12 محافظة، والتي لا تطبق إجازة السبت وهي: «محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية»، وانتظمت الدراسة اليوم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.