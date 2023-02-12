حالة الطقس اليوم في المحافظات.. توقعات بسقوط أمطار خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالمحافظات، موضحة أنها مائلة إلى البرودة نهارا شديدة البرودة ليلا، كما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظات خلال الساعات القادمة إلى منخفض جوي وكتل هوائية باردة تؤدي إلى زيادة نسبة الصقيع، مع سقوط أمطار على عدد من المحافظات التي تنحسر على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وعن حالة الطقس اليوم بالمحافظات أوضح الخبراء أن هناك توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات القادمة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع نشاط الكتل الهوائية الباردة.

الظواهر المتوقعة في حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم بالمحافظات أوضحت أحدث صور الأقمار الصناعية أن درجة الحرارة الآن على محافظة القاهرة الكبرى 10درجات مئوية، والتي تعد أقل درجة حرارة سجلتها.

وأوضحت الأرصاد أن هناك غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وتشهد محافظات الصعيد وجنوب سيناء نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما تبعه تحذير الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض النفسية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم جاءت كالتالي:

السواحل الشمالية 16 درجة

شمال الصعيد 18 درجة

جنوب سيناء 21 درجة

جنوب الصعيد 22 درجة

وتشهد المحافظات خلال الأيام القادمة فرص لسقوط الأمطار تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع استمرار نشاط الرياح والكتل الهوائية الباردة، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.