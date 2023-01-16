حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. 19 مدينة في قائمة الأكثر برودة و6 الأكثر دفئا

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يحمل توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، عن 19 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر برودة و6 الأكثر دفئا.

وتتراوح درجات الحرارة في المدن والمحافظات الأكثر برودة من درجة واحدة إلى 10 درجات مئوية.

سانت كاترين تسجل درجة واحدة

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة بحسب بيان هيئة الأرصاد، اليوم، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم سانت كاترين درجة واحدة مئوية، نخل 2 درجة مئوية، الوادي الجديد والمنيا سيوة 6 درجات، سوهاج وأسيوط وبني سويف والفيوم 7 درجات، أبو سمبل والأقصر والسلوم 8 درجات مئوية، الطور وقنا واسوان 9 درجات مئوية.

كذلك أوضح البيان أن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم الإسماعيلية والسويس والعريش ورأس سدر بـ10 درجات مئوية.

6 مدن ومحافظات في قائمة المدن الأكثر دفئا

ووفقا لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئا شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية، مرسى علم 22 العظمى والصغرى 13 درجة، شلاتين العظمى 24 والصغرى 14 درجة، حلايب العظمى 22 أما الصغرى 15 درجة، أبو رماد العظمى 24 أما الصغرى 14 درجة، رأس حدربة العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.