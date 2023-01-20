حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. شبورة مائية على الطرق ونشاط لحركة الرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، موضحة وجود شبورة مائية صباحًا على بعض محافظات مصر وبعض المناطق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وفي بعض الأحيان على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية.

طقس اليوم الجمعة

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، تسجيل درجات الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى و11 للصغرى، وفي السواحل الشمالية 21 للعظمى و10 للصغرى، وفي جنوب سيناء 25 للعظمى و14 للصغرى، وفي شمال الصعيد 22 للعظمى و6 للصغرى، وفي جنوب الصعيد 25 للعظمى و9 للصغرى.

حالة الطقس اليوم

وأكدت «الأرصاد» أن حالة الطقس اليوم في محافظات القاهرة الكبرى معتدلة الحرارة نهاراً، مشمس مائل إلى البرودة ليلا، مع نشاط للرياح يصل إلى 20 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

وسجلت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر درجات حرارة وصلت إلى العظمى 25 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية، مع طقس مشمس، وتصل سرعة الرياح إلى 22 كيلومتراً في الساعة.

طقس اليوم محافظات مصر و الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا في البلاد تأتي على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري 22 للعظمى - 11 للصغرى

السواحل الشمالية 21 - 10

جنوب سيناء 25 - 14

شمال الصعيد 22 - 06

جنوب الصعيد 25 - 09

حالة الطقس غدا السبت

وأعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس غداً السبت في محافظات مصر، موضحة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، و شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.